На Николаевщине спасли собаку, которая упала в 8-метровый колодец (видео)

19:13, 01 февраля 2018
Спасение видов
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На Николаевщине собака упала в 8-метровый колодец с водой /

Хозяева попытались его достать самостоятельно, но не смогли, поэтому вызвали чрезвычайников.

Читайте такжеВ Японии поезда будут "лаять и фыркать" ради спасения оленейВ ожидании спасения Барсик отчаянно барахтался в холодной воде. Спасатели соорудили из подручных средств лебедку и опустились при помощи лестницы в глубокий колодец, передает ТСН.

Спасатели вытащили пса. Никого из своих спасителей животное не покусало.

Уже на поверхности на него набросили одеяло владельцы.

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