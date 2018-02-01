На Николаевщине спасли собаку, которая упала в 8-метровый колодец (видео)

Домашний пес упал в 8-метровый колодец. Хозяева не смогли самостоятельно его достать, а вот спасателям удалось вытащить животное из ловушки.

Хозяева попытались его достать самостоятельно, но не смогли, поэтому вызвали чрезвычайников.

Читайте такжеВ Японии поезда будут "лаять и фыркать" ради спасения оленейВ ожидании спасения Барсик отчаянно барахтался в холодной воде. Спасатели соорудили из подручных средств лебедку и опустились при помощи лестницы в глубокий колодец, передает ТСН.

Спасатели вытащили пса. Никого из своих спасителей животное не покусало.

Уже на поверхности на него набросили одеяло владельцы.