Под Черкассами поймали гигантского сома: весит 140 кг (фото)

17:11, 01 февраля 2018
Спасение видов
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Фото с гигантским уловом мужчине прислали друзья / фото facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko

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"Знакомые скинули фото. Вчера под Черкассами. Подводная охота. Сом 140 кг", - говорится в сообщении Анатолия Макаренко в Facebook.

"Это не окуньков с лунки "стегать", - пошутил он в подписи под фото огромной рыбы.

Как сообщал УНИАН, недавно на территории Днепропетровской области рыбакам удалось выловить солнечного окуня. При этом некоторые уже успели перепутать новую украинскую достопримечательность с пираньей.

фото facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko

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Теги: #гигантский сом#сом в 140 кг#рыбаки под Черкассами