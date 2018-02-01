Под Черкассами поймали гигантского сома: весит 140 кг (фото)
17:11, 01 февраля 2018Спасение видов
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Огромную рыбу под Черкассами поймали во время подводной охоты.
Фото с гигантским уловом мужчине прислали друзья / фото facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko
31 января возле Черкасс подводные охотники поймали сома весом 140 килограммов.
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"Знакомые скинули фото. Вчера под Черкассами. Подводная охота. Сом 140 кг", - говорится в сообщении Анатолия Макаренко в Facebook.
"Это не окуньков с лунки "стегать", - пошутил он в подписи под фото огромной рыбы.
Как сообщал УНИАН, недавно на территории Днепропетровской области рыбакам удалось выловить солнечного окуня. При этом некоторые уже успели перепутать новую украинскую достопримечательность с пираньей.
фото facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko
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