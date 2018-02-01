Черепашек-ниндзя предложили сделать веганами

Черепашек-ниндзя могут перевести на веганскую пиццу.

Американская зоозащитная организация PETA предложила сделать черепашек-ниндзя веганами.

Об этом говорится в обращении в телеканал Nickelodeon, опубликованном на сайте организации PETA ("Люди за этичное обращение с животными").

Мультперсонажам, чьим любимым блюдом является пицца, предложили вариант еды на безмолочной основе.

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"Современные дети любят веганскую пищу, так почему бы современным черепашкам-ниндзя не любить ее? Веганская пицца очень популярна, она гораздо полезнее и гораздо добрее по отношению к животным, чем старомодная пицца с молочным сыром. По нашему мнению, это то, что должны поддерживать герои", - отметили зоозащитники.

Приключения черепашек-ниндзя, придуманные Кевином Истманом и Питером Лэйрдом, легли в основу шести полнометражных фильмов, многочисленных мультсериалов, телевизионных шоу и компьютерных игр.