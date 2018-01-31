Взаимопомощь в дикой природе: в Южной Африке буйволы спасли слоненка от львов (видео)

10:57, 31 января 2018
Спасение видов
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Как сообщается в сюжете ТСН, беспомощный слоненок лежал в кустах, а вокруг него кружили львы. Стадо буйволов сразу же сплотилось и прогнало львов.

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Зоологи объясняют, скорее всего, поступок великанов не такой уж и героический. Они могли таким образом спасать своих детей от хищников, к тому же в дикой природе буйволы и львы - непримиримые враги. 

Ранее в Дубае полицейские спасли тонущую в море кошку.

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