Взаимопомощь в дикой природе: в Южной Африке буйволы спасли слоненка от львов (видео)

Беспомощный слоненок лежал в кустах, а вокруг него кружили львы, но стадо буйволов прогнало львов.

В Южной Африке туристы сняли уникальные кадры - спасение слоненка от львов стадом буйволов.

Как сообщается в сюжете ТСН, беспомощный слоненок лежал в кустах, а вокруг него кружили львы. Стадо буйволов сразу же сплотилось и прогнало львов.

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Зоологи объясняют, скорее всего, поступок великанов не такой уж и героический. Они могли таким образом спасать своих детей от хищников, к тому же в дикой природе буйволы и львы - непримиримые враги.

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