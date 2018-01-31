Взаимопомощь в дикой природе: в Южной Африке буйволы спасли слоненка от львов (видео)
10:57, 31 января 2018Спасение видов
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Беспомощный слоненок лежал в кустах, а вокруг него кружили львы, но стадо буйволов прогнало львов.
В Южной Африке туристы сняли спасение слоненка стадом буйволов
В Южной Африке туристы сняли уникальные кадры - спасение слоненка от львов стадом буйволов.
Как сообщается в сюжете ТСН, беспомощный слоненок лежал в кустах, а вокруг него кружили львы. Стадо буйволов сразу же сплотилось и прогнало львов.
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Зоологи объясняют, скорее всего, поступок великанов не такой уж и героический. Они могли таким образом спасать своих детей от хищников, к тому же в дикой природе буйволы и львы - непримиримые враги.
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