На Житомирщине супруги-пенсионеры спасли пару лебедей от неминуемой смерти на озере (видео)

Пара лебедей не улетела в теплые края, потому что самка поранила лапку, а самец не смог ее покинуть саму.

В селе Потиевка Житомирской области пара пенсионеров приютила пару лебедей, которые не улетели в теплые края, потому что лебедка поранила лапку, а ее любимый не смог ее покинуть, говорится в сюжете ТСН.

Каждый год лебеди с сельского озера улетают на зиму в теплые края, однако в этом году эта пара осталась. Люди заметили, что лебедка хромает, а лебедь не улетает, потому что не может покинуть ее саму.

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Птиц с замерзающего озера хозяин перенес в сарай. Теперь лебеди живут вместе с кроликами и курями. При этом, несмотря на морозы, в сарае тепло, потому что хозяева его отапливают.

В то же время односельчане помогают прокормить птиц - приносят зерно и хлеб.

Лебедь в свою очередь не оставляет возлюбленную ни на минутку - и на ставке, и сейчас не подпускает к ней людей. Жена хозяина удивляется лебединой верности и говорит, что людям есть чему поучиться у птиц.

В то же время ветеринары говорят, что жалость к диким птицам может сыграть с ними злую шутки, ведь после неволи они слишком привыкают к людям.

Пенсионеры же верят: как только потеплеет, лебеди смогут вернуться к нормальной жизни на свободе, и обещают вернуть их на озеро, когда вода растает.

Как сообщал УНИАН, также в Хмельницком неравнодушные горожане спасали от морозов стаю диких лебедей.