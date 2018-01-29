Два отряда искали дикого слона, который решил пересечь границу между Китаем и Лаосом (видео)

Однако уже через час путешественник сам решил вернуться на родину.

Слон-нелегал решил прогуляться за границу. Пограничники, которые охраняли контрольно-пропускной пункт с Лаосом, увидели, как дикий слон спокойно переходит из одного государства в другое.

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На поиски путешественника сразу отправили два отряда. Их предупредили, чтобы ни жители окрестных сел, ни животное не пострадали.