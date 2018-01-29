Два отряда искали дикого слона, который решил пересечь границу между Китаем и Лаосом (видео)

19:26, 29 января 2018
Спасение видов
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Два отряда искали дикого слона, который решил пересечь государственную границу между Китаем и Лаосом /

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На поиски путешественника сразу отправили два отряда. Их предупредили, чтобы ни жители окрестных сел, ни животное не пострадали.

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