Два отряда искали дикого слона, который решил пересечь границу между Китаем и Лаосом (видео)
19:26, 29 января 2018Спасение видов
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Однако уже через час путешественник сам решил вернуться на родину.
Два отряда искали дикого слона, который решил пересечь государственную границу между Китаем и Лаосом / ТСН
Слон-нелегал решил прогуляться за границу. Пограничники, которые охраняли контрольно-пропускной пункт с Лаосом, увидели, как дикий слон спокойно переходит из одного государства в другое.
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На поиски путешественника сразу отправили два отряда. Их предупредили, чтобы ни жители окрестных сел, ни животное не пострадали.
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