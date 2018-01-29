Восточная пума исчезла с лица Земли

00:09, 29 января 2018
Спасение видов
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Восточная пума исчезла с лица Земли / Википедия

Согласно документу, за хищником наблюдали с 1938 года, и на данный момент нет доказательств существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида.

Восточная пума – подвид пумы (горного льва). Водилась на северо-востоке США и юго-востоке Канады.

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