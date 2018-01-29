Восточная пума исчезла с лица Земли

Восточная пума водилась на северо-востоке США и юго-востоке Канады.

В США восточную пуму исключили из списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признали вымершей. Распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.

Согласно документу, за хищником наблюдали с 1938 года, и на данный момент нет доказательств существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида.

Восточная пума – подвид пумы (горного льва). Водилась на северо-востоке США и юго-востоке Канады.