Восточная пума исчезла с лица Земли
00:09, 29 января 2018
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Восточная пума водилась на северо-востоке США и юго-востоке Канады.
Восточная пума исчезла с лица Земли / Википедия
В США восточную пуму исключили из списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признали вымершей. Распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.
Согласно документу, за хищником наблюдали с 1938 года, и на данный момент нет доказательств существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида.
Восточная пума – подвид пумы (горного льва). Водилась на северо-востоке США и юго-востоке Канады.
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