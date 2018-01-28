Во Львове акция за цирк без животных переросла в столкновения с полицией (фото, видео)

Руководство цирка уверяет, что не оно вызвало полицию для охраны правопорядка или в иных целях.

Сегодня, 28 января, во Львове в рамках всеукраинской акции против использования в цирке животных должен был состояться мирный пикет возле стен Львовского государственного цирка.

Однако мирная акция в городе Льва переросла в столкновения активистов с полицией с дымовыми шашками и задержаниями, передает Львовский портал.

Акцию протеста анонсировали еще за несколько дней до ее проведения – на днях такой протест состоялся под стенами Киевского государственного цирка.

28 января защитники животных и неравнодушные жители должны были провести пикеты сразу в двух городах Украины: во Львове и Одессе.

Акции протеста должны состояться в 11.30 и в 15.00 ч, однако перед стартом акций под цирк стягнулось несколько десятков представителей Нацполиции. Протестующих на тот момент было меньше, чем правоохранителей – они стояли у входа и раздавали людям информационные листовки.

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Через несколько минут после начала протеста на площади перед цирком появились неизвестные лица, которые бросали в сторону полиции и протестующих дымовые шашки. Правоохранители сразу задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.

Когда ситуация поутихла, всех посетителей запустили в помещение цирка, а большинство мирных протестующих разошлась. А тех, кто остался, силовики начали не без сопротивления задерживать. Со слов правоохранителей, которые проводили задержание, у митингующих были с собой ножи и металлические палки.

В то же время руководство цирка уверяет, что не оно вызвало полицию для охраны правопорядка или в иных целях.