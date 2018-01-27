В США умерла одна из самых старых в мире горилл

21:41, 27 января 2018
Спасение видов
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San Diego Zoo Safari Park/ Facebook

Читайте такжеВ Великобритании умерла одна из старейших горилл мираВила была матриархом на протяжении жизни пяти поколений, подчеркивается в заявлении зоопарка, передает Би-би-си.

"В мире совсем мало горилл такого возраста", - заявила Пегги Секстон, куратор сафари-парка в Калифорнии. Обычно гориллы живут не более 35-40 лет.

"Она останется в памяти сотрудников зоопарка, посетителей, добровольцев и кураторов", - сказал Рэнди Ричис, куратор отдела приматов в сафари-парке.

Самой старой гориллой, живущей в неволе, является, вероятно, Труди в зоопарке Литл-Рок в Арканзасе. Ей 61 год.

Как и Вила, она родилась в Африке в природных условиях, была поймана и помещена в зоопарк.

Другая горилла по кличке Коло, которая умерла в прошлом году, была в то время самой старой гориллой, родившейся в неволе.

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