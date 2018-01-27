Кто король джунглей: бой слонихи со львом попал на видео

03:02, 27 января 2018
Спасение видов
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Смелую слониху зовут Наблус, ей 17 лет / фото Matt Brierley

На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент снял в кенийском заповеднике Самбуру британец Мэтт Брирли (Matt Brierley), специализирующийся на съемках дикой природы. Оператор запечатлел, как на маленького слоненка, идущего за матерью, неожиданно прыгнул лев. Однако слониха мгновенно издала рев, бросилась на хищника и прогнала его.

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По словам Брирли, смелую слониху зовут Наблус, ей 17 лет, и это ее первый слоненок. Оператор утверждает, что заснял уникальный случай охоты львов на слона на территории Самбуру.

Африканский слон — самое крупное наземное млекопитающее на планете. Единственным врагом животных считается человек, истреблявший слонов ради ценных бивней.

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Теги: #слониха против льва