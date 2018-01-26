Львов из Киевского зоопарка заставили размяться ради еды (фоторепортаж)

15:30, 26 января 2018
Спасение видов
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Такая точно охота в зоопарке пройдет и в ближайшие выходные - 27 и 28 января в 12:00.

"По случаю дня рождения львиный прайд выходит на поиск вкусностей. Вынюхать, допрыгнуть, достать, отобрать, распаковать и первым смаковать – это настоящий праздничный квест для четверки африканских львов – Геркулеса, Кристины, Вилии и Дарьи", - сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook.

Ранее столичный зоопарк показал, как его обитатели радуются снегопаду.

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Теги: #Киевский зоопарк#львы в зоопарках#фото животных