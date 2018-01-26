Львов из Киевского зоопарка заставили размяться ради еды (фоторепортаж)

Для четверки африканских львов из столичного зоопарка устроили настоящий праздничный квест "Львиное охоты".

26 января 2018 года в Киевском зоопарке состоялось мероприятие "Львиная охота в Киевзоо". Четверо обитателей зоопарка - лев и три львицы - должны были отыскать еду в вольере, чтобы немного отточить свои природные инстинкты.

Такая точно охота в зоопарке пройдет и в ближайшие выходные - 27 и 28 января в 12:00.

"По случаю дня рождения львиный прайд выходит на поиск вкусностей. Вынюхать, допрыгнуть, достать, отобрать, распаковать и первым смаковать – это настоящий праздничный квест для четверки африканских львов – Геркулеса, Кристины, Вилии и Дарьи", - сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook.

Ранее столичный зоопарк показал, как его обитатели радуются снегопаду.