Рекордное количество летучих мышей зимует в этом году в Харькове (видео)

Рекордное количество летучих мышей зимует в этом году в Харьковском центре реабилитации рукокрылых. Недавно почти тысячу животных привезли в центр жители города, которые нашли колонию летучих мышей просто у себя на балконе. В центр рукокрылых везут со всего Харькова и даже из соседних областей.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые обнаружили уникальную "двуглавую" летучую мышь.