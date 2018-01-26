Рекордное количество летучих мышей зимует в этом году в Харькове (видео)
11:33, 26 января 2018Спасение видов
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Недавно почти тысячу животных привезли в центр жители города, которые нашли колонию летучих мышей просто у себя на балконе.
Рекордное количество летучих мышей зимует в этом году в Харьковском центре реабилитации рукокрылых. Недавно почти тысячу животных привезли в центр жители города, которые нашли колонию летучих мышей просто у себя на балконе. В центр рукокрылых везут со всего Харькова и даже из соседних областей.
Как сообщал УНИАН, ранее ученые обнаружили уникальную "двуглавую" летучую мышь.
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