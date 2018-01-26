В Мексике на дороге обнаружили сотни мертвых акул без плавников (видео)
11:29, 26 января 2018Спасение видов
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Акул могли законно выловить на севере страны, а затем похитители грузовика выбросили их на обочину, предполагают местные экологи.
Акул нашли на обочине дороги / Скриншот видео ТСН
В мексиканском штате Мичоакан обнаружили три сотни мертвых акул без плавников.
Как говорится в сюжете ТСН, туши нашли прямо на дороге, за 240 километров от моря. В местной организации по защите окружающей среды считают - лисьих акул могли законно выловить на севере страны.
Замороженные туши везли грузовиком. Однако на пути к столице автомобиль перехватили воры. Сам грузовик похитили, а от акул решили избавиться и бросили их на обочине.
В Мексике нашли прямо на дороге туши акул без плавников
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