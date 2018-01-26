В Мексике на дороге обнаружили сотни мертвых акул без плавников (видео)

В мексиканском штате Мичоакан обнаружили три сотни мертвых акул без плавников.

Как говорится в сюжете ТСН, туши нашли прямо на дороге, за 240 километров от моря. В местной организации по защите окружающей среды считают - лисьих акул могли законно выловить на севере страны.

Замороженные туши везли грузовиком. Однако на пути к столице автомобиль перехватили воры. Сам грузовик похитили, а от акул решили избавиться и бросили их на обочине.