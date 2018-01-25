Казахстан сковали аномальные морозы: животные погибают на ходу (видео)

Жители Казахстана находят заледеневшие трупы зверей, умерших от сильных морозов.

Так, на видео попали заяц и собака. На записи обратило внимание издание Daily Mail.

Первое животное, по всей видимости, погибло, когда пыталось пробраться через забор. Собака с опубликованного в Instagram видео могла замерзнуть насмерть, увязнув в снегу.

Как сообщала Погода УНИАН, Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей госпитализированы, школы закрыты. Дома в северном городе Петропавль остались без воды после того, как трубы лопнули на холоде.