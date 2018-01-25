Казахстан сковали аномальные морозы: животные погибают на ходу (видео)
17:20, 25 января 2018Спасение видов
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В Казахстане свирепствуют сильные морозы. От непогоды страдают как домашние, так и дикие звери.
Животные замерзли / Скриншот
Жители Казахстана находят заледеневшие трупы зверей, умерших от сильных морозов.
Так, на видео попали заяц и собака. На записи обратило внимание издание Daily Mail.
Первое животное, по всей видимости, погибло, когда пыталось пробраться через забор. Собака с опубликованного в Instagram видео могла замерзнуть насмерть, увязнув в снегу.
Как сообщала Погода УНИАН, Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей госпитализированы, школы закрыты. Дома в северном городе Петропавль остались без воды после того, как трубы лопнули на холоде.
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