Казахстан сковали аномальные морозы: животные погибают на ходу (видео)

17:20, 25 января 2018
Спасение видов
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В Казахстане свирепствуют сильные морозы. От непогоды страдают как домашние, так и дикие звери.

Животные замерзли / Скриншот

Жители Казахстана находят заледеневшие трупы зверей, умерших от сильных морозов. 

Так, на видео попали заяц и собака. На записи обратило внимание издание Daily Mail.

Первое животное, по всей видимости, погибло, когда пыталось пробраться через забор. Собака с опубликованного в Instagram видео могла замерзнуть насмерть, увязнув в снегу.

Как сообщала Погода УНИАН, Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей госпитализированы, школы закрыты. Дома в северном городе Петропавль остались без воды после того, как трубы лопнули на холоде.

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