На Тасмании нашли новую популяцию самой редкой в мире рыбы, которая передвигается по дну на "лапах"

У берегов Тасмании обнаружили новую популяцию красной рыбы-лопаты (Thymichthys Politus).

Как сообщает republic со ссылкой на Atlas Obscura, красная рыба-лопата считается одной из наиболее редких рыб в мире.

Она принадлежит к семейству брахионихтиевых рыб (Brachionichthyidae), отличительной особенностью которого является способ передвижения. Рыбы этого семейства передвигаются по дну с помощью брюшных плавников, по строению и форме отдаленно напоминающих лапы.

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Брахионихтиевые являются эндемиками прибрежных вод южной Австралии и Тасмании. До сих пор ученым было известно о существовании единственной популяции красной рыбы-лопаты в мире, насчитывавшей несколько десятков особей.

Новую популяцию обнаружил дайвер-любитель и сообщил об этом в Тасманский институт морских и антарктических исследований (IMAS). Специалисты IMAS несколько часов исследовали район площадью примерно 1000 квадратных метров и определили, что в нем проживают от 20 до 40 рыб-лопат. Это место находится в нескольких километрах от локации, где обитает первая популяция рыбы.

"Обнаружение еще одной популяции красных рыб-лопат представляет огромную ценность, так как удваивает известное ученым количество этих редких рыб. Среда обитания новой популяции не идентична той, в которой находится первая, из чего можно сделать вывод, что красная рыба-лопата хорошо адаптируется к различным условиям", - заявил один из ученых IMAS.

Видео: IMAS - Institute for Marine and Antarctic Studies