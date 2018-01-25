В Одессе появится скорая помощь для бездомных животных

В Одессе готовятся выделить серьезные суммы на новые меры по защите животных. Будет создана неотложка для животных, пострадавших на дорогах, а также крематорий. Выделят деньги на стерилизацию бездомных собак и кошек.

Читайте такжеВо Львове открыли первый в Украине Центр усыновления беспризорных животныхВопросы, связанные с защитой бездомных животных, рассматривались на заседании комиссии по ЖКХ в городском совете. Новую программу представлял директор департамента экологии Валентина Дацюк. Программой будет предусмотрен целый ряд мер регулировки численности животных, передает 048.ua.

На стерилизацию бездомных собак и кошек выделят по 900 тыс. грн. На создание скорой помощи – 600 тыс. На эту сумму приобретут машину, которая будет выезжать для оказания неотложной помощи попавшим под машину собакам и кошкам. Травмированным животным будут помогать на месте или доставлять в ветеринарные клиники. На месте помогать смогут сотрудники специализированной фельдшерской службы.

Однако, прикреплены скорая помощь для животных и фельдшерская служба будут к службе отлова животных. Кроме того, будет выделено 360 тыс. грн на покупку холодильной установки и печи для сжигания умерших животных. Работать этот крематорий будет на 6-м километре Овидиопольской дороги, неподалеку от немецкого приюта.