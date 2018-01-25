У побережья Флориды ламантин случайно нацепил на себя спасательный жилет (видео)
13:37, 25 января 2018Спасение видов
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После спасения зоологи обследовали животное и перепуганное, но невредимое отпустили на волю.
Чтобы снять жилет, пришлось выловить ламантина / Скриншот видео ТСН
В Соединенных Штатах Америки охранникам окружающей среды пришлось спасать молодого ламантина.
Как говорится в сюжете ТСН, ламантина заметили у побережья Флориды со странным объектом на спине. Разглядеть что это, отправились водолазы, которые доложили, что животное случайно нацепило на себя спасательный жилет, который мешал ей нормально плавать.
Чтобы снять жилет, ламантина пришлось выловить. Зоологи обследовали животное и перепуганное, но невредимое отпустили на волю.
В США охранники окружающей среды спасли молодого ламантина
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