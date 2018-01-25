В Днепре сгорела перепелиная ферма: погибли 5 тысяч птиц (фото)

В Днепре в Новокодакском районе 24 января сгорела частная перепелиная ферма.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, огнем уничтожено около 5 тыс. голов птицы.

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Пожар возник в одноэтажной хозяйственной постройке площадью 120 кв. метров. Огнем уничтожена крыша и внутренняя обшивка стен.

К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава Главного управления ГСЧС в области

Причина возгорания и ущерб устанавливают правоохранительные органы.