В Днепре сгорела перепелиная ферма: погибли 5 тысяч птиц (фото)

11:00, 25 января 2018
Спасение видов
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Огнем уничтожено около 5 тыс. голов птицы. Сгорела крыша хозяйственной постройки и внутренняя обшивка стен.

В результате пожара погибло около 5 тысяч голов птицы / фото dp.dsns.gov.ua

В Днепре в Новокодакском районе 24 января сгорела частная перепелиная ферма.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, огнем уничтожено около 5 тыс. голов птицы.

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Пожар возник в одноэтажной хозяйственной постройке площадью 120 кв. метров. Огнем уничтожена крыша и внутренняя обшивка стен.

К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 7 человек личного состава Главного управления ГСЧС в области

Причина возгорания и ущерб устанавливают правоохранительные органы.

фото dp.dsns.gov.ua

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Теги: #пожар в Днепре#погибли птицы