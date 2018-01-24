В Кировоградской области раненая сова прилетела в село к людям за помощью (видео)
21:33, 24 января 2018
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Теперь птицу и лечат, и кормят. Красавица сова стала настоящей домашней любимицей.
На Кировоградщине раненая сова прилетела в село к людям за помощью
На Кировоградщине раненая сова прилетела в село к людям за помощью. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Рыжую птицу прямо посреди улицы подобрали жители деревни Цветное. Оказалось, что ее добыл какой-то хищник, впрочем, она, раненая, смогла вырваться из его когтей и спрятаться.
Теперь птицу и лечат, и кормят. Красавица сова стала настоящей домашней любимицей.
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