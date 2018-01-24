В Кировоградской области раненая сова прилетела в село к людям за помощью (видео)

На Кировоградщине раненая сова прилетела в село к людям за помощью. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Рыжую птицу прямо посреди улицы подобрали жители деревни Цветное. Оказалось, что ее добыл какой-то хищник, впрочем, она, раненая, смогла вырваться из его когтей и спрятаться.

Теперь птицу и лечат, и кормят. Красавица сова стала настоящей домашней любимицей.