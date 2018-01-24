Новая семья для кошки: как брошенная в аэропорту голубоглазая красавица обживается в новом доме (видео)

У голубоглазой кошки, которую горе-хозяйка оставила в аэропорту прямо во время регистрации на рейс, появилась новая семья. Кошечку к себе взял работник аэропорта, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ аеропорту "Киев" задержали рейс из-за "лишнего" кота на борту

Сообщается, что брошенную в аэропорту кошку новый владелец подарил своим внучкам - пятилетней Машеи двухлетней Майе, которые давно просили себе домашнего любимца. Родители девочек - не возражали.

В новой семье котенок ест хорошо, уже приучился к туалету. Правда, животное все еще напугано - бегает по квартире и играется только ночью, а новых владельцев пока за своих не воспринимает. На новое имя - Джулиана - кошка пока не отзывается, а потому дети зовут ее просто - Мурка.

Новые владельцы обещают заботиться о кошке, а сейчас готовят к обследованиу у ветеринара.

Как сообщал УНИАН, на днях сеть всколыхнула история кошки, которую просто в аэропорту "Киев" бросила хозяйка, которой не разрешили пройти на борт самолета с животным, ведь у нее не было необходимой для перевозки переноски и разрешительных документов. Бедное животные вызвался взять домой один из работников аэропорта.