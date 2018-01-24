Злые бегемоты прогнали тупорылую акулу (видео)

В Национальном парке Крюгера в ЮАР бегемоты прогнали тупорылую акулу, которая в них врезалась.

"Когда мы смотрели на крокодилов и бегемотов на сафари, мы увидели акулу, подплывавшую к ним", — рассказала UPI автор видео.

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"Поскольку гиппопотамы испражняются в воду, это привлекает рыб. В свою очередь, на скопление рыб приплывают акулы", - добавила она.

Отмечается, что акула врезалась прямо в бегемотов, потому что не смогла их разглядеть в мутной воде.

"Это разозлило бегемотов, они несколько раз попытались ее ударить. К счастью для акулы, она оказалась быстрее и сумела уплыть целой и невредимой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, рыбак из Австралии Адам Маддален поймал трехметровую беременную тупорылую акулу в реке Манинг.