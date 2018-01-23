Хозяином заброшенной в аэропорту кошки стал сменный руководитель аэропорта (видео)
21:53, 23 января 2018
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Новых хозяев сначала искали в соцсети.
Кошку с ярко-голубыми глазами оставили на произвол судьбы прямо в аэропорту Об этом говорится в сюжете ТСН.
Когда владелица перед самым отлетом выяснила, что разрешительных документов для перевоза животного не хватает, она без колебаний взяла только вещи и села на самолет.
Новых хозяев начали искать в соцсети.
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