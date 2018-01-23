Хозяином заброшенной в аэропорту кошки стал сменный руководитель аэропорта (видео)

Кошку с ярко-голубыми глазами оставили на произвол судьбы прямо в аэропорту Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда владелица перед самым отлетом выяснила, что разрешительных документов для перевоза животного не хватает, она без колебаний взяла только вещи и села на самолет.

Новых хозяев начали искать в соцсети.