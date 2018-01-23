В Колумбии экологи выпустили на волю 150 редких щитоногих черепах (фоторепортаж)

15:57, 23 января 2018
Спасение видов
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Этот вид черепах обитает исключительно на территории Колумбии и сейчас находится под угрозой исчезновения.

В Колумбии 21 января 2018 года  экологи выпустили на свободу 150 щитоногих колумбийских черепах, находящихся под угрозой исчезновения. Фото с экологической акции обнародованы в фотосервисе Reuters.

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Этот вид черепах обитает исключительно на территории Колумбии - в бассейне рек Магдалена и Сину. Сейчас они оказались под угрозой исчезновения из-за резкого сокращения популяции в результате разрушения их природной среды обитания и коммерческой эксплуатации.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые установили, что из-за потепления в популяции черепах на Большом барьерном рифе почти не осталось молодых самцов.

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