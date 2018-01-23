В аэропорту "Киев" горе-хозяйка бросила на произвол судьбы кошку, которую хотела провезти без документов (фото, видео)

Кошку с ярко-голубыми глазами владелица оставила на произвол судьбы прямо в аэропорту перед самым отлетом 22 января. Когда во время регистрации выяснилось, что у женщины разрешительных документов для перевоза кошки не хватает, та не раздумывая взяла вещи и села на самолет. Животное обнаружили работники аэропорта, говорится в сюжете ТСН.

В пресс-службу аэропорта "Киев" кошку принесли работники утренней смены, и ее история поразила даже старожилов аэропорта. Руководитель пресс-службы Галина Богданенко признается, что в аэропорту были случаи, когда животных не пускали на самолеты из-за нехватки документов, однако случаев, когда хозяева просто бросали животных на произвол судьбы, раньше не было.

В аэропорту рассказывают, что обычно в таких случаях люди звонят друзьям или родственникам, чтобы те приехали забрать животных, а иногда даже успевают съездить в ветлечебницу за документами. Однако пассажирка рейса на Минск, которая пришла на регистрацию с кошкой без необходимой переноски и каких-либо документов, не колеблясь просто оставила кошку на полу, заявив, что в таком случае животное ей не нужно.

Тем временем, работники аэропорта взяли испуганное животное под опеку и начали искать новых хозяев для нее, разместив соответствующее сообщение с фотографией в соцсети. Новый владелец нашелся уже через 10 минут - им оказался сменный руководитель аэропорта Сергей Колесник, который и назвал кошку в честь аэропорта Джулиана.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года в аэропорту "Киев" задержали рейс на Турцию из-за "лишнего" кота на борту.