Отныне за жизнью прикарпатских медведей можно наблюдать онлайн

В Галицком национальном природном парке Ивано-Франковской области установили веб-камеру для наблюдения за медведями.

Об этом сообщает "Репортер".

Ссылка на веб-трансляцию появится на сайте нацпарка. Все желающие смогут познакомиться с досугом косолапых.

В Галицком парке объяснили, что веб-камеру установили по инициативе немецкой ученого. Она исследует, что чувствуют медведи, которых перевели из клетки в вольер в лесу.

Заместитель директора по научной работе Галицкого парка Владимир Бучко отметил, что четыре медведя, которые сейчас находятся в парке, рожденные в неволе, поэтому в дикую природу их выпускать нельзя.

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"Если их выпустить, они будут ходить по ближним деревням и наносить убытки людям. Дина - самая старшая. Ей около 20 лет. Ее сын - Мир. Еще есть Надежда. Их так назвали, когда началась война, - с надеждой на мир. Маши - шесть. В спячку медведи не впадают из-за мягких зим. Даже в дикой природе теперь медведи не залегают ", - рассказал Бучко.

Привезли животных в августе прошлого года из зоопарка Херсона. На территории вольера оборудовали восемь кормушек. В отдельную колоду заливают сыры и йогурты, в кормушки - орехи, чтобы медведи сами их получали.