Киевский зоопарк показал, как его обитатели радуются снегопаду (фоторепортаж)

Киевский зоологический парк показал своих жителей в зимних условиях. На своей странице в Facebook столичный зоопарк опубликовал фото, на которых львы, тигры и другие животные играют со снеговиками.

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Как отметили в зоопарке, для некоторых, казалось бы, непривыкших к нашим холодам воспитанников, например, львов, зима является интересным экзотическим развлечением. И поскольку "киевские" львы не из Африки, а уже не одно их поколение родилось в зоопарке, поэтому они частично адаптированы к нашему климату, до определенной температуры - около нуля.

"А вот амурским тиграм зимой лучше, чем летом. Когда выпал снег, они начали бегать, прыгать, крутиться. Зимние развлечения разжигают аппетит: тигры самцы съедают у нас по восемь килограмм мяса в день, самки - по шесть. Мы всегда кладем мясо в разные места, чтобы им было интересно искать "добычу". Они это знают, и начинают бегать по вольеру в поисках пищи", - рассказывают в зоопарке.

В то же время в вольере, где посетители привыкли видеть тянь-шанских медведей, сейчас разгуливают козы и утки с гусями. Медведям теперь здесь не место, ведь зимой медведи спят. Правда, из-за плюсовой температуры сон у них неполноценный, но все равно они сонные, поэтому в вольер их сейчас не выпускают.

Подробнее о жизни других животных столичного зоопарка зимой можно почитать на его странице в Facebook.