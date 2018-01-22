Во Львове активисты повторно пикетировали магазин меха из-за угроз Путиным (фото, видео)

Во Львове в понедельник, 22 января, около десяти активистов «Автономного сопротивления» пикетировали магазин одежды из кожи и меха Rapsodi на пр. Свободы, 23. Поводом для акции стали сепаратистские высказывания продавщицы магазина во время первой акции, которая состоялась в субботу, 20 января.

Об этом Zaxid.net сообщила участница пикета Анастасия Винславская.

Как сообщила активистка, в субботу во время ее одиночного пикета в рамках всеукраинской акции «Кровавое жлобство» против продажи меховых изделий, из магазина Rapsodi по очереди к ней выходили продавщицы. Первая посоветовала убираться, на что активистка ответила, что имеет право на такие действия в общественном месте.

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По словам Винславской, вторая продавщица облила ее куртку и брюки грязной водой из ведра, однако активистка не свернула пикет. И больше всего ее поразила третья продавщица.

«Она вышла и заявила: «Идите поднимайте село. Это я здесь родилась, а вы выучите русский язык. Путина на вас нет!», – сообщила Анастасия Винславская и добавила, что этот момент зафиксировали на видео.

Акцию перед магазином Rapsodi активисты «Автономного сопротивления» в понедельник провели, чтобы выразить несогласие с такими проявлениями сепаратизма во Львове.

«Я считаю, что во Львове и вообще в стране, где четвертый год идет война, такие слова из уст людей не являются адекватными. Сегодняшняя акция называется «Вата в шубе». Мы показываем, что латентное «сепартство» во Львове не пройдет», – отметила активистка.

По ее словам, сегодня владелец магазина во время общения с активистами заявил, что уволил упоминавшуюся продавщицу, но они в это не верят, потому что он узнал о скандале только сегодня. Наконец, по информации Анастасии Винславской, владелец магазина сказал охране выпроводить протестующих на улицу.

Свои действия он объяснил тем, что в магазине продаются дорогостоящие изделия и таким образом он пытается не допустить краж.

«Когда на улице стоят – это нормально. Входили в магазин внутрь, могут плакатом прикривать и воровать. Все возможно. Мне это не нужно», – сказал мужчина, представившийся владельцем, однако не захотел назваться и настаивал на том, что не понимает украинского языка.

Напомним, в субботу, 20 января, во Львове, как и в ряде других городов, происходила акция «Кровавое жлобство» против торговли меховыми изделиями, которую организовала зоозащитная организация UAnimals. Согласно условиям акции, все желающие должны были прийти под магазин меховых изделий с плакатом, на котором объяснено, что из-за спроса на мех в мире ежегодно убивают миллионы животных.