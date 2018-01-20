В Сумской области полиция поймала браконьера, который застрелил двух косуль

В Сумской области полиция разоблачила браконьера, который застрелил двух косуль.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, 19 января на линию «102» поступило сообщение о том, что в одном из гаражных кооперативов города Шостка неизвестный разделывает тушу косули.

На указанное место была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

«Убитых косуль оказалось две. Тушку одной подозреваемый уже разделил на части, а другая была подвешена на дереве для разделки», - отметил начальник Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач.

Во время проведения необходимых следственных действий 29-летний житель Шостки добровольно выдал правоохранителям две единицы охотничьего оружия и разрешения на его хранение и ношение.

По словам подозреваемого, животных он застрелил на территории одного из лесохозяйств на поле в Ямпольском районе Сумской области и на личном автомобиле привез в Шостку.

Действиями браконьера был нанесен ущерб государству на сумму 64 тыс. грн. Кроме того, охота на этих животных сейчас запрещена, поскольку они спариваются и весной должны принести потомство.

Туши животных переданы на хранение в одно из специализированных охотничьих обществ.

В отношении браконьера открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит штраф или ограничение свободы до трех лет. Кроме того, ему придется возместить нанесенный государству ущерб в размере 64 тыс. грн - по 32 тыс. грн за каждое убитое животное.