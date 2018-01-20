Во Львове активисты присоединились к всеукраинской акции против меховых изделий

В субботу, 20 января, во Львове активисты присоединились к всеукраинской акции «Кровавое жлобство» против меховых изделий, которую организовала зоозащитная организация UAnimals.

Фото активистов выложил на своей странице в Facebook сотрудник полиции Игорь Зинкевич, пишет Zaxid.net.

Согласно условиям акции, все желающие должны прийти под магазин меховых изделий с плакатом, на котором объясняют, что через спрос на мех в мире ежегодно убивают миллионы животных.

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«В каждом городе Украины можно найти магазин, предлагающий своим покупателям меховые изделия. Пришло время объяснить украинцам простую истину. Хватит носить на себе трупы и спонсировать убийство!», - сообщают организаторы.

Акция длится 20 января с 12:00 до 20:00, в это время в разных городах Украины люди будут выходить с плакатами к магазинов. Как информируют организаторы, пикет одиночный, то есть приходить может даже один активист, который держит плакат.