Под Киевом полицейские спасли пернатого красавца - ястреба (фото)

В четверг, 18 января, патрульные полицейские Борисполя спасли ястреба. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Facebook.

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"Во время патрулирования ребята заметили непонятный комочек на трассе. Оказалось, что птица не смогла взлететь", - говорится в сообщении.

Сейчас ястреб в ветбольнице. Врачи обещают вылечить птицу и отпустить на волю.

Как сообщал УНИАН, вблизи села Лещин на реке Гуйва под Житомиром спасли двух лебедей, которые гибли на льду.