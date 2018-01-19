Под Киевом полицейские спасли пернатого красавца - ястреба (фото)
11:00, 19 января 2018Спасение видов
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Птица не могла взлететь, поэтому патрульные решили ее отвезти в ветбольницу.
Птица сейчас в ветбольнице / фото facebook.com/mvs.gov.ua
В четверг, 18 января, патрульные полицейские Борисполя спасли ястреба. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Facebook.
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"Во время патрулирования ребята заметили непонятный комочек на трассе. Оказалось, что птица не смогла взлететь", - говорится в сообщении.
Сейчас ястреб в ветбольнице. Врачи обещают вылечить птицу и отпустить на волю.
Как сообщал УНИАН, вблизи села Лещин на реке Гуйва под Житомиром спасли двух лебедей, которые гибли на льду.
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