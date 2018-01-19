Спасение видов: мир собирает деньги на искусственное оплодотворение редкого носорога (видео)

Активисты и зоологи инициировали сбор средств на процедуру искусственного оплодотворения для редкого вида носорогов, который находится на грани вымирания.

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В мире осталось всего три особи северных белых носорогов. Две самки и один самец проживают в заповеднике в Кении, сообщает ТСН. Их круглосуточно охраняют вооруженные рейнджеры.

Единственному самцу редкого белого носорога Судану 46 лет, поэтому он уже не может самостоятельно оплодотворить самку. Чтобы спасти вид, зоологи при помощи активистов начали сбор средств для проведения процедуры искусственного оплодотворения ЭКО.

Чтобы с помощью ЭКО родился один детеныш носорога, нужно около 1 миллиона долларов. Пока удалось собрать только 85 тысяч, поэтому активисты просят о помощи власть и посетителей одного из самых популярных в мире сайта знакомств.

"Я думаю, что правительство должно играть большую роль и предоставить больше денег. Нам нужно больше заинтересованных сторон и больше игроков, которые смогли бы поддержать такой проект", - отметил кенийский предприниматель Ббой Харрий.

Зоологи планируют провести первую попытку уже в следующем году.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне редкого новорожденного жирафа назвали в честь невесты принца Гарри Меган Маркл.