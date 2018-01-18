В Киевской области браконьеры застрелили беременную самку лося (видео)

В Киевской области браконьеры застрелили беременную самку лося. Это произошло в лесу вблизи села Федоровка. Она была беременной.

С 2018 года лосей внесли в красную книгу. Однако их мясо считается деликатесом, и его подают в элитных ресторанах стоимостью 750 гривен за килограмм.

Как сообщал УНИАН, недавно во Вьетнаме медведица, которой браконьеры отрубили лапы, снова научилась ходить.