В Киевской области браконьеры застрелили беременную самку лося (видео)
20:53, 18 января 2018
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Лосей внесли в красную книгу, но браконьеров это не останавливает.
В Киевской области браконьеры застрелили беременную самку лося. Это произошло в лесу вблизи села Федоровка. Она была беременной.
С 2018 года лосей внесли в красную книгу. Однако их мясо считается деликатесом, и его подают в элитных ресторанах стоимостью 750 гривен за килограмм.
Как сообщал УНИАН, недавно во Вьетнаме медведица, которой браконьеры отрубили лапы, снова научилась ходить.
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