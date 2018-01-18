В Японии поезда будут "лаять и фыркать" ради спасения оленей

19:43, 18 января 2018
Спасение видов
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К таким хитростям в Японии прибегли, чтобы уменьшить количество животных, которые гибнут на путях.

Иллюстрация / REUTERS

Поезда в Японии оборудовали динамиками, которые лают, как собака и фыркают, как олень. К таким хитростям в Японии прибегли, чтобы уменьшить количество животных, которые гибнут на путях.

По данным Токийского института в оленей есть привычка неоднократно пронзительно фыркать, чтобы предупреждать об опасности, пишет Daily Mail.

Ученые решили добавить к нему еще и собачий лай, который тоже пугает животных. 

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Устройство было разработано командой в Железнодорожном техническом научно-исследовательском институте и уже сократило количество погибших оленей на 40 процентов.

Ранее сообщалось, что в Норвегии за четыре дня погибли более 100 сбитых поездами оленей.

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Теги: #поезда в Японии отпугивают оленей#японские поезда будут лаять и фыркать