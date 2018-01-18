В Запорожье поселился тигренок Шерхан (фотогалерея)

Тигренок Шерхан недавно переселился из частного питомника в зооуголок в Запорожье, который принадлежит местному бизнесмену. Тигренку 3,5 месяца, он съедает до 500 г мяса в день, сообщает Время новостей.

Он сам и его родители были выращены в неволе. Шерхан уже показывает тигровый характер - защищает свою территорию и не дает просто подойти к нему. Имя тигренку было выбрано из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга, поскольку в том же зооуголке живет волк Акела.

В этом году для тигренка будет построен отдельный просторный вольер. Также в планах владельца зооуголка - найти для Шерхана подругу-тигрицу.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Гамбурге сняли на камеру первую встречу четырех тигрят редкого вида с отцом.