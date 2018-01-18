В ОАЭ обнаружены два новых вида бабочек

Два вида бабочек были впервые обнаружены в ОАЭ местными натуралистами, которые готовят исчерпывающий отчет о своей находке, передает Gulf News.

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Представители Catopsilia pyranthe обычно встречаются в Индии, но они были обнаружены на острове Аль-Нуор, в Khalid Lagoon в эмирате Шарджа.

Zizula hylax - очень маленькая бабочка из африканских и азиатских тропиков. Она была найдена в городской черте Дубая.

Новые бабочки, вероятно, прибыли в ОАЭ вместе с растениями, на которых они были найдены. Однако существует небольшая вероятность того, что Zizula hylax могла мигрировать на север из-за глобального изменения климата.