В США злоумышленники уничтожили почти 200 тысяч пчел
10:24, 18 января 2018Спасение видов
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Владелец пасеки подозревает соседей, которые неоднократно жаловались на неудобства, связанные с пчелами.
Иллюстрация REUTERS
В американском штате Калифорния неизвестные уничтожили почти 200 тысяч пчел. Среди них насекомые, привезенные из России и Италии.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KSBW, инцидент произошел в городе Прундейл. Вандалы перевернули около ста ульев и облили пчел дизельным топливом. Ущерб от действий злоумышленников составил 50 тысяч долларов.
Владелец пасеки подозревает соседей, которые неоднократно жаловались на неудобства, связанные с пчелами.
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