В США злоумышленники уничтожили почти 200 тысяч пчел

В американском штате Калифорния неизвестные уничтожили почти 200 тысяч пчел. Среди них насекомые, привезенные из России и Италии.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KSBW, инцидент произошел в городе Прундейл. Вандалы перевернули около ста ульев и облили пчел дизельным топливом. Ущерб от действий злоумышленников составил 50 тысяч долларов.

Владелец пасеки подозревает соседей, которые неоднократно жаловались на неудобства, связанные с пчелами.