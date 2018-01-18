В США злоумышленники уничтожили почти 200 тысяч пчел

10:24, 18 января 2018
Спасение видов
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Владелец пасеки подозревает соседей, которые неоднократно жаловались на неудобства, связанные с пчелами.

Иллюстрация REUTERS

В американском штате Калифорния неизвестные уничтожили почти 200 тысяч пчел. Среди них насекомые, привезенные из России и Италии.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KSBW, инцидент произошел в городе Прундейл. Вандалы перевернули около ста ульев и облили пчел дизельным топливом. Ущерб от действий злоумышленников составил 50 тысяч долларов.

Владелец пасеки подозревает соседей, которые неоднократно жаловались на неудобства, связанные с пчелами.

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