В Лондоне редкого новорожденного жирафа назвали в честь невесты принца Гарри (видео)

В Лондоне новорожденного жирафа назвали в честь Меган Маркл. Окапи - редкое парнокопытное из семьи жирафовых - появилось на свет в прошлом месяце.

Руководство зоопарка не сомневается, что Меган станет местной звездой. Также есть надежда, что ее имя сможет привлечь внимание к судьбе редких животных.

Как сообщал УНИАН, недавно в китайском зоопарке посетителям впервые показали редких белых тигрят.