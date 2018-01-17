В Лондоне редкого новорожденного жирафа назвали в честь невесты принца Гарри (видео)
20:29, 17 января 2018
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Окапи - редкое парнокопытное из семьи жирафовых - появилось на свет в прошлом месяце и получило имя Меган.
В Лондоне новорожденного жирафа назвали в честь Меган Маркл. Окапи - редкое парнокопытное из семьи жирафовых - появилось на свет в прошлом месяце.
Руководство зоопарка не сомневается, что Меган станет местной звездой. Также есть надежда, что ее имя сможет привлечь внимание к судьбе редких животных.
Как сообщал УНИАН, недавно в китайском зоопарке посетителям впервые показали редких белых тигрят.
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