Схватка двух змей с поеданием побежденной попала на видео
14:56, 17 января 2018
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Борьбу между сетчатой коричневой змеей и тигровой змеей в штате Виктория заметила жительница Австралии.
Одна змея победила другую / Скриншот
Жительница Австралии Элизабет Уильямс сняла на видео редкое зрелище - драку двух змей, в результате которой одна съела другую.
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"Это было потрясающе, я понятия не имела, что змеи дерутся между собой, не говоря уже о поедании друг друга", - прокомментировала Bega District News зрелище австралийка.
На записи видно, что как только одна из змей убила свою соперницу, она принялась поедать ее. Позже вызванный змеелов объяснил, что пресмыкающееся не смогло переварить такую большую добычу, поэтому срыгнуло.
Видео: one n only
Как сообщал УНИАН, в таиландском городе Краби сняли видео схватки королевской кобры и питона, которая длилась около трех часов.
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