В Одесской области в "Тузловских лиманах" впервые посреди зимы появился фламинго (фото)

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области посреди зимы заметили фламинго. Это впервые, чтобы редкая теплолюбивая птица была на территории парка зимой, сообщает Минэкологии на своей странице в Facebook.

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Молодого фламинго среди стаи птиц в подзорную трубу во время осмотра территории заметил заведующий отделом исследований НПП "Тузловские лиманы", доктор экологии Иван Русев.

На следующее утро группа сотрудников вновь выехала на место, где был замечен фламинго. "Достаем трубу и видим, что он при температуре -5 градусов ночью выжил", – рассказывает Русев.

Работники будут наблюдать за фламинго и в зависимости от ситуации принимать соответствующие решения относительно безопасности птицы.