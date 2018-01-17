В китайском зоопарке посетителям впервые показали редких белых тигрят (видео)

В китайском зоопарке посетителям впервые показали редких белых тигрят.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Малыши родились в зоопарке четыре месяца назад. Работники зоопарка выпустили их на поляну вместе с мамой, с которой малыши начали активно играть.

Смотрители говорят, чтобы тигрята росли здоровыми, ежедневно их кормят курятиной и говядиной со специальными витаминами.