В китайском зоопарке посетителям впервые показали редких белых тигрят (видео)
11:01, 17 января 2018Спасение видов
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Малыши родились в зоопарке четыре месяца назад.
В китайском зоопарке посетителям впервые показали редких белых тигрят.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Малыши родились в зоопарке четыре месяца назад. Работники зоопарка выпустили их на поляну вместе с мамой, с которой малыши начали активно играть.
Смотрители говорят, чтобы тигрята росли здоровыми, ежедневно их кормят курятиной и говядиной со специальными витаминами.
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