Ученые впервые описали убийство дельфина осьминогом (фото)

Осьминоги способны убить дельфина, который пытается их проглотить. Необычный случай впервые описан австралийскими учеными под руководством Наджида Стивенса в журнале Marine Mammal Science.

Читайте такжеУдивительный мир глубин: определены лучшие подводные фото года (галерея)

В августе 2015 года погибшего на берегу дельфина принесли в лабораторию ученых, причем изо рта у него торчали щупальца осьминога (Macroctopus maorum).

Известно, что дельфины, индийские афалины, обитающие в этих водах, часто охотятся на осьминогов, иногда предварительно подбрасывая их над водой, чтобы убить и разорвать на части. По словам ученых, дельфины способны расслаблять надгортанник, соединяющий гортань с дыхалом, чтобы проглатывать большие куски пищи, пишет "Газета.Ru".

Однако вскрытие дельфина показало, что проглоченный осьминог размером в полтора метра, видимо не был мертв во время проглатывания и сумел засунуть свое щупальце в гортань, чем буквально задушил дельфина.