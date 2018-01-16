Норвегия запретит меховую промышленность

Норвегия планирует запретить фермы по выращиванию лисиц и норок для меховой промышленности уже с 2025 года, и таким образом станет первой скандинавской страной, которая решилась на такой шаг. Об этом сообщает The Local.

Этот шаг был согласован партнерами в новом трехстороннем коалиционном правительстве Норвегии во время переговоров по условиям их сотрудничества на прошлой неделе.

Меховая промышленность будет полностью прекращена согласно достигнутой договоренности.

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Благотворительная организация по защите животных Anima приветствовала решение политиков.

"Это фантастическая победа в борьбе, за прекращение работы меховой индустрии в Европе", - заявил руководитель кампании Турбьерн Шионинг.

В то же время министр сельского хозяйства страны Йон Георг Даль от популистской Прогрессивной партии назвал это решение шагом назад.

Сообщается, что решение о запрете меховой промышленности было принято после длительной дискуссии по этому вопросу.