Американские спасатели освободили из сетей горбатого кита (видео)

Американские спасатели освободили из сетей горбатого кита.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Впервые млекопитающего, что запутался в леске, заметил у побережья гавайского острова Мауи капитан рыболовного судня. На помощь позвали специалистов.

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Операция длилась два дня. Сначала к лески прицепили буек. С его помощью на следующий день отследили кита и сняли с него 87 метров рыболовного снаряжения. Теперь природоохранные попытаются выяснить, откуда оно взялось.