Американские спасатели освободили из сетей горбатого кита (видео)
10:50, 16 января 2018Спасение видов
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Операция длилась два дня.
Американские спасатели освободили из сетей горбатого кита.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Впервые млекопитающего, что запутался в леске, заметил у побережья гавайского острова Мауи капитан рыболовного судня. На помощь позвали специалистов.
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Операция длилась два дня. Сначала к лески прицепили буек. С его помощью на следующий день отследили кита и сняли с него 87 метров рыболовного снаряжения. Теперь природоохранные попытаются выяснить, откуда оно взялось.
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