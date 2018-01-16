"Рождение" сотни смертельно опасных пауков показали на видео

В австралийском зоопарке сняли на видео вылупление из кокона сотни смертельно опасных паучат.

Как пишет издание Daily Mail, в ролике маленькие пауки выбираются из кокона из паутины. Разрушить его им помогают сотрудники парка с помощью пинцета.

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Они любят своих "подопечных", и на своем аккаунте в Facebook подписали видео: "Маленькие сиднейские лейкопаутинные паучата, вылезающие из кокона, для кого-то это источник для ночных кошмаров. Но мы очень их любим".

Эксперт по паукам в зоопарке Кейн Кристенсен объяснил, что когда малыши подрастут, сотрудники начнут их "доить".

"Мы отдадим их яд фармацевтической компании, которая изготовит из него противоядие, спасающее жизни укушенных пауками", - объяснил он.

Это единственный поставщик яда данного вида членистоногих в Австралии. Специально обученные люди "доят" по 150 пауков каждые две недели. По словам Кристенсена, это довольно трудоемкий процесс, так как самцы пауков не производят яд, пока им не исполнится четыре года.

Сиднейские лейкопаутинные пауки - одни из самых агрессивных членистоногих во всем мире. Это самый ядовитый паук Австралии и второй во всем мире.