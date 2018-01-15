В сети появилось шокирующее видео нападения хищников на лошадь в китайском цирке

15:25, 15 января 2018
Спасение видов
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По замыслу номера, хищники должны были ехать верхом на лошади в специальном седле.

В китайском цирке лев и тигр набросились на лошадь / кадр из видео Daily Mail

В одном из цирков на севере Китая во время репетиции спектакля львица и тигр набросились на лошадь.

На видео, опубликованном Daily Mail, видно, как лошадь пытается сбросить с себя хищников, бегая кругами по арене. Дрессировщики цирка пытаются помочь животному и бьют хищников плетьми. Как отмечает издание, коню удалось выжить, у животного незначительные повреждения.

По словам персонала цирка, по замыслу, хищники должны были ехать верхом на лошади в специальном седле. Однако работников такое поведение хищников не удивила, ведь таковы "законы природы".

"Львы и тигры - дикие животные. Они отличаются от лошадей. Как можно увидеть в документальных фильмах, они едят коров. Это вполне нормально", - рассказал один из работников цирка.

Как сообщал УНИАН, в национальном парке Ботсваны сняли на видео схватку буйвола со львами. Быка атаковали сразу несколько хищников.

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Теги: #цирк с животными#нападение хищников#тигр напал на лошадь