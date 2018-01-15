В Китае детеныши панды устроили милые игры со снегом (видео)

Заняться спортивными упражнениями посреди заснеженного вольера - решили панды в китайском зоопарке.

Как говорится в сюжете ТСН, четыре молодых обитатели зверинца по очереди устроили целое шоу.

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Несмотря на глубокий снег и минусовую температуру животноые перекатывались через голову, скользили по льду и даже прыгали в сугробы с деревьев.

Наблюдатели сначала испугались внезапной непогоды и попытались закрыть панд в теплом вольере. Но те предпочли 10-градусный мороз и остались бегать по снегу.