В Китае детеныши панды устроили милые игры со снегом (видео)
11:20, 15 января 2018Спасение видов
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Несмотря на глубокий снег и минусовую температуру животные перекатывались через голову, скользили по льду и даже прыгали в сугробы с деревьев.
В Китае панды устроили милые игры со снегом
Заняться спортивными упражнениями посреди заснеженного вольера - решили панды в китайском зоопарке.
Как говорится в сюжете ТСН, четыре молодых обитатели зверинца по очереди устроили целое шоу.
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Несмотря на глубокий снег и минусовую температуру животноые перекатывались через голову, скользили по льду и даже прыгали в сугробы с деревьев.
Наблюдатели сначала испугались внезапной непогоды и попытались закрыть панд в теплом вольере. Но те предпочли 10-градусный мороз и остались бегать по снегу.
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