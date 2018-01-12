В Закарпатской области наткнулись на огромную змею (фото)

В городе Хуст Закарпатской области прохожие заметили огромную убитую змею.

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Сообщение вместе с фотографиями на странице в Facebook опубликовал Тарканий Юрий.

"В районе Пирогово убит удав или питон, точно не скажу. Историю его появления также не знаю", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, во Флориде змеелов Джейсон Леон убил самку темного тигрового питона рекордной длины. В длину пресмыкающееся достигало 5,1 метра, весило около 60 кг.