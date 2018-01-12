Ученые открыли сразу 18 новых видов пауков-каннибалов

На Мадаскаре зоологи, изучающие пауков, открыли сразу 18 ранее неизвестных видов пауков.

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Авторы изучили многочисленные коллекции, собранные их коллегами во время предыдущих экспедиций на остров, и систематизировали их данные, связав сотни экземпляров архидовых пауков с соответствующими условиями обитания. В общей сложности они определили и описали 26 видов «пауков-убийц», из которых 18 прежде не выделялись, сообщает Naked Scince.

Ученые также отмечают, что эти виды внешне очень похожи на вымершие виды, которые обитали еще в эпоху динозавров.

Как сообщал УНИАН, арахнологи из Гамбургского университета и музея Квинсленда в Брисбене обнаружили и описали новый вид морских пауков и назвали его в честь известного певца Боба Марли.