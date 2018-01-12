В Днепре прошел митинг в защиту животных в цирках (видео)

В Днепре 12 января возле здания Днепровского городского совета прошел митинг зоозащитников. Активисты пришли к адммнздания с требованием запретить в городе цирки с животными.

Об этом говорится на странице Facebook зооактивистов UAnimals.

"Мы пришли сюда, чтобы остановить жестокость в днепровском цирке, для того, чтобы к нам не приезжали такие цирки, которые издеваются над животными", - прокомментировали активисты свою акцию.

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Они также заверили, что у них есть составленное письмо до мэра города Бориса Филатова. Зооактивисты будут собирать подписи всех присутствующих и передадут его мэру города.

Дополнительно, чтобы привлечь внимание окружающих и прохожих, активисты воссоздали небольшое представление с пострадавшим от людей пингвином.