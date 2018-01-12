Вмерзшие в лед аллигаторы в США ожили (видео)

Сотрудники природного парка в Северной Каролине объяснили, почему застывшие во льду аллигаторы — нормальное явление. Оказывается, так рептилии переживают рекордно низкие температуры. Они впадают в спячку, а чтобы не задохнуться под водой, выставляют из-подо льда только свои морды.

Об этом пишет Medialeaks.

Парк опубликовал на своей страничке в фейсбуке видео, на котором видно морды нескольких аллигаторов, высовывающихся из покрытого льдом болота.

Но в самой видеозаписи мужчина за кадром уже объяснил, что с аллигаторами всё на самом деле нормально. Просто при низких температурах они впадают в спячку, а чтобы не задохнуться под водой, высовывают морды наружу.

В блоге у себя на сайте работники парка рассказали об этом природном феномене ещё подробнее.

Дело в том, что крокодилы относятся к хладнокровным животным — тем, чья температура тела зависит от температуры окружающей среды. Они не поддерживают постоянную собственную температуру тела, как теплокровные. Именно поэтому аллигаторы так любят нежиться на солнышке.

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Аллигаторы могут выживать при температуре до 40 градусов по Фаренгейту (примерно 5 градусов по Цельсию), если же становится холоднее, то их организм впадает в спячку: все процессы обмена замедляются, пища не переваривается, а вся энергия тратится на то, чтобы поддерживать температуру тела. Иногда для сохранения тепла они закапываются в дно вдоль берега, но чаще всего просто лежат и дремлют.

Только вот проблема в том, что без кислорода аллигаторы не могут провести больше 24 часов, поэтому когда им начинает его не хватать, поднимаются на поверхность и высовывают морду наружу, как и сделали животные из парка в Северной Каролине.

Спустя несколько дней парк опубликовал новое видео о жителях замёрзшего болота.

Представители парка заявили, что, конечно, долгая спячка на пользу аллигаторам не идёт. Если бы они пробыли в таком состоянии больше недели, то сотрудникам пришлось бы придумывать, как их спасать. Но на помощь им пришла сама природа.

В Северной Каролине потеплело до 17 градусов по Цельсию, и аллигаторы наконец могут постепенно выходить из спячки и греться на солнышке.